Украинский журналист Юрий Дудкин прокомментировал решение Совета национальной безопасности Украины в отношении NewsOne и «112 Украина», который не нашел оснований для введения санкций на эти телеканалы.

Об этом эксперт сообщил в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Как сообщил Дудкин, решение СНБО – это слова правды, которая «главенствует в украинском обществе».

«В первую очередь, для защиты свободы слова в Украине, безусловно эта новость приятная. Я хочу поздравить телеканалы, но это не победа, это слова правды», – сообщил он.

Журналист также отметил, что в развитой стране, свобода слова должна быть защищена.

По его словам, маховик преследования в Украине раскручивался последние 5 лет против тех телеканалов, которые лишь выступали площадкой для трансляции позиций самих гостей.

«Подобный маховик преследования свободы слова раскручивался не вчера, он раскручивался все последние 5 лет. Те гости, которые выступали у вас – это не вы заявляли об этом, это заявляли ваши гости, а телеканал к этому не имел никакого отношения. Он лишь транслирует позицию гостей телеканала. А они имеют разные точки зрения, имеют точку зрения проправительственную, пропрезидентскую, имеют точку зрения, ну например, противоположенную. В этом и заключается свобода слова, в этом и заключается свобода слова тех самых европейских ценностей за которые боролась Украина на всех «Майданах», – добавил Дудкин.

Напоследок, журналист напомнил об интервью Петра Порошенко, которое транслировалось на его же «5 Канале», где бывший президент всячески отрицал любые юридические и политические преследования против Виктора Медведчука.

Однако, по словам гостя, Порошенко говорил неправду, что можно объяснить поджогами офиса Медведчука, угрозами физической расправы в его адрес, а также публичными заявлениями, дискриминирующими Виктора Медведчука, как политика.

Как ранее сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский.