Председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук заявил, что его партия уже внесла в ВР законопроект, который позволит существенно снизить цену на газ для украинцев. Теперь для этого нужна только политическая воля власти.

Об этом политик сообщил в эфире социально-политического ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

«Тарифы надо снижать и тарифы можно снижать, как за счет закупки более дешевого газа, чем тот, который покупается сегодня по формуле "Дюссельдорф+". Это преступная формула, это коррупционная формула. Она работала при прежней власти, и она, к сожалению, продолжает работать сегодня. И когда мы говорим $178, так это с учетом вот этой коррупционной составляющей», ‒ отметил народный депутат.

Он также подчеркнул, что снизить цену на газ до 3800‒4000 грн можно за счет отмены НДС на газ для населения и отмены платы за пользование недрами.

«Мы предложили: давайте ликвидируем, отменим НДС на этот газ для населения ‒ только в той части, когда газ продается нашим гражданам. Давайте отменим плату за пользование недрами. То есть недра принадлежат народу. Почему мы должны платить в данной ситуации, когда такие высокие тарифы и такая высокая цена на газ? Это даст возможность снизить на 2,5‒3 тыс. грн за тысячу кубов», ‒ рассказал Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, страна потеряет порядка $3 млрд (это значительная часть доходной части бюджета), а также не сможет обеспечить себя газом.

Напомним, во время встречи делегации «Оппозиционной платформы – За жизнь» с руководством правительства РФ, «Газпрома» и партии «Единая Россия» в Москве удалось договориться о снижении цены на газ для украинцев на 25%.