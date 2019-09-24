Народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал идею украинского премьер-министра соединить водным путем Черное и Балтийское море.

«По абсурдности и фантастичности идея канала Черное – Балтийское море затмевает отвергнутый Hyperloop», – отметил Виктор Медведчук, комментарий которого цитирует сайт «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Так оппозиционный политик прокомментировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука о необходимости реализовывать в Украине масштабные проекты, прозвучавшее на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

«Есть несколько очень амбициозных инфраструктурных проектов, о которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попытаться соединить водным путем Балтийское и Черное море. Это абсолютно реально…» ‒ сказал тогда Гончарук.

Как считает Виктор Медведчук, такие идеи не выдерживают никакой критики. Данный проект рассматривали еще в 2013 году и тогда подсчитали, что на его реализацию потребуется свыше 12 млрд. евро. Именно огромная стоимость проекта стала главной причиной, по которой его отказались финансировать в Евросоюзе.

Разделяет мнение Виктора Медведчука и экс-замминист А. Кава: «Для Украины единственная выгода от этого проекта – трафик. Потенциально в этом направлении могут пойти какие-то грузы. Но когда это будет и будет ли вообще – сказать невозможно. Почему эта тема всплыла сейчас? Думаю, правительство хотело показать какой-то грандиозный проект. Его подсунули премьер-министру, у которого нет времени вникать в детали».

По мнению Виктора Медведчука, подобного рода идеи, которые выносятся на обсуждение международной общественности, только вредят имиджу Украины на мировой арене.

«То, что подобные идеи озвучиваются на международном форуме, на котором присутствуют видные зарубежные политики и представители бизнеса, – позор для правительства и премьера. Нужен ли Украине премьер, не вникающий в детали?», – отмечает Виктор Медведчук. Политик также посоветовал главе нового правительства прекратить заниматься показухой и надуванием щек.