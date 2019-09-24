Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат IX созыва Виктор Медведчук убежден: в результате открытия рынка земли купить ее смогут исключительно крупные корпорации. Причем скупать землю они будут для дальнейшей перепродажи, отметил политик в эфире социально-политического ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

Виктор Медведчук, ссылаясь на заявления экспертов, сказал, что открытие рынка земли (а это примерно 42 млн гектаров) может дать эффект роста экономики на 1,5‒2%. Но это, подчеркнул он, в тот год или годы, когда земля начнет продаваться.

«Во-первых, это краткосрочно и разово. Во-вторых, надо понимать, кто хочет продажи земли: МВФ, Фонд Сороса, который никогда не имел такого влияния в Украине на власть ‒ как исполнительную, так и законодательную. Эти люди давно испытывают необходимость получить презент в виде продажи земли сельскохозяйственного назначения. Более того, если кто-то думает, что те, кто (в основном, я не говорю ‒ все) будет скупать эту землю, на ней будут производить продукцию, будут выращивать те или иные культуры, то он глубоко ошибается. Потому что земли будут скупаться в спекулятивных целях», ‒ заявил Виктор Медведчук.

Политик уверен, что скупкой земли будут заниматься крупные корпорации, которые через несколько лет смогут перепродать эту же землю в 2‒3 раза дороже.

По экспертным оценкам, цена земли за 1 гектар составит порядка $2‒4 тыс, отметил Виктор Медведчук.

«Откуда у людей деньги? Деньги есть у тех больших структур, которые действительно располагают средствами, или люди могут получить ‒ представители малого, среднего бизнеса, фермеры ‒ кредиты. Но кто будет брать кредиты под 18, 20 или 22%? Это же надо зарабатывать тогда 25, 30, 40 для того, чтобы их отдавать. Эти люди вряд ли смогут купить эти земли, а вот большие корпорации смогут ‒ как внутренние, так и внешние. Зачем она им? Они ее купят, не будут ничего делать год-два, и через год-два они продадут по цене в 2‒3 раза дороже. То есть это чистый бизнес», ‒ резюмировал парламентарий.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что требования Международного валютного фонда (одно из главных ‒ продажа земли сельскохозяйственного назначения), ‒ это издевательство над нашей страной и людьми.

Напомним, народный депутат Виктор Медведчук также акцентировал внимание на том, что рынок земли в Украине можно открывать только после проведения всеукраинского референдума.