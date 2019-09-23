Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, если украинский президент Владимир Зеленский не подберет команду подготовленных специалистов, это станет «двойным ударом» против него самого и его команды.

На этом Виктор Медведчук, народный депутат IX созыва, акцентировал внимание в «Интервью с Юлией Литвиненко» на телеканале ZIK.

«То, что не знает Зеленский, должны знать его советники, то, что не знает Зеленский, должны знать его министры. Поэтому надо набирать команду специалистов, подготовленных людей, которые в каждом вопросе могут представить ту позицию, которая будет полностью соответствовать интересам государства. Если он такую ​​команду не подберет, это станет "двойным ударом" против самого Зеленского и его команды», ‒ отметил политик.

Виктор Медведчук также рассказал о том, что ему говорил президент Российской Федерации Владимир Путин во время международного форума в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, «Зеленский – молодой президент, а опыт и знания, которых у него нет, можно со временем приобрести».

Важно отметить: Виктор Медведчук заявил, что категорически не согласен с российским президентом, поскольку не хочет «участвовать в каких-то экспериментах по управлению государством».

«Если у этого человека недостаточно опыта или профессиональных знаний, а за него проголосовали, предоставив такое высокое доверие, он должен собрать команду специалистов, которые будут делать то, чтобы это доверие конвертировалось в конкретные действия, которые создадут лучшую жизнь в государстве», ‒ резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее Виктор Медведчук отметил, что заявления Владимира Зеленского о непрозрачности финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются «абсурдными».