В Комитете избирателей Украины заявили, что с начала работы новой Верховной Рады 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Из них 14 — представители фракции Оппозиционная платформа — За життя, двое — из группы За майбутне, один — с ВО Батькивщина.

Почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Указанные народные депутаты обычно присутствовали на заседаниях парламента, но пропустили голосования без уважительных причин таких как болезнь или командировка.

Среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях следующие: Давид Арахамия (Слуга народа, 79%), Юрий Бойко (ОПЗЖ, 5%), Вадим Рабинович (ОПЗЖ, 1%), Юлия Тимошенко (ВО Батькивщина, 23%), Артур Герасимов (ЕС, 68%), Ирина Геращенко (53%), Сергей Рахманин (Голос, 56%), Виктор Бондарь (группа За майбутне, 28%), Тарас Батенко (группа За майбутне, 58%).