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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поступил как настоящий патриот Украины и как нормальный политик, «отдав победу президенту Зеленскому за состоявшейся обмен удерживаемых лиц между Киевом и Москвой».

Об этом украинский общественный и политический деятель Евгений Червоненко заявил в программе «Субъективные итоги» на телеканале NEWSONE.

Как сообщил бизнесмен, он благодарен народному депутату Виктору Медведчуку за участие в вопросе освобождения удерживаемых Украиной и Россией лиц.

«Я хочу снять шляпу перед президентом за то, как был проведен обмен, говорю это как безопасник. Хочу сказать спасибо, думаю, Медведчуку, который, по словам Путина, принимал участие в подготовке всего, что делается. Но он правильно и скромно стал в сторону, отдав все лавры президенту и не раздражая его. Потому что так поступают все нормальные патриоты и политики», - отметил он. 

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что без прямого диалога двух президентов – президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией не состоялся бы.

Народный депутат IX созыва Виктор Медведчук также заявлял, что для достижения мира на Донбассе нужно использовать Минскую площадку и выполнять все Минские соглашения.
ForUm

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