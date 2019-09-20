Президент Украины Владимир Зеленский не должен предпринимать никаких усилий, чтобы закрыть телеканалы «112 Украина», «NEWSONE» и «ZIK».

Об этом главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва написал в своем блоге на сайте телеканала «ZIK».

По его словам, Зеленский не должен это делать, если хочет добиться мирной реинтеграции Донбасса через переговоры с Россией, а также через выполнение Минских соглашений.

«Зачем его Офис предпринимает колоссальные усилия, чтоб закрыть три канала, которые (одни из немногих, если вообще не единственные) могли бы поддержать движение Зеленского в направлении мира?», – отметил Гужва.

Гужва также добавил, что заявления Зеленского и главы МИД Украины Вадима Пристайко вызвали у многих СМИ целое «информационное цунами», однако, по словам журналиста, не у телеканалов «112 Украина», «NEWSONE» и «ZIK».

«Мы сейчас видим, что даже очень осторожные и обтекаемые заявления и самого Зеленского, и Пристайко про встречу с Путиным и «формулу Штайнмайера», вызвали целое информационное цунами – «зрада», «капитуляция» и прочие обычные слова. Они несутся сейчас практически отовсюду. Практически со всех телеканалов кроме 112, NewsOne, ZIK и некоторых других (очень немногих) СМИ», – подытожил он.

Напомним, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на телеканалы «112 Украина», «NEWSONE» и «ZIK» оказывается такое давление из-за того, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию хочет выслужиться перед новой властью, а стоит за этим лично украинский президент Владимир Зеленский.