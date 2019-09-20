Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук рассказал, что именно он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в ходе их двусторонней встречи во Владивостоке.

Об этом политик рассказал в эфире программы «Личный формат» с Василием Головановым на телеканале NewsOne.

Владимир Путин считает, что Виктор Медведчук использует их хорошие отношения, чтобы реализовать интересы украинцев и украинского государства.

«В ходе этой встречи г-н Путин, давая характеристику тем вопросам, которые были предметом нашего обсуждения с ним вдвоем, сказал: «Вы используете наши добрые отношения и конвертируете их в реализацию интересов вашей страны и ваших людей»«, ‒ рассказал Медведчук.

По словам политика, это объективная оценка того, «что мы обсуждаем и что делаем».

Виктор Медведчук напомнил: когда в 2017 году он публично обращался к главе российского государства Владимиру Путину с просьбой пойти на уступки украинской стороне, это было сделано.

По словам парламентария, это было связано с тем, что прежняя власть во главе с Порошенко не хотела соглашаться на условия Донецка и Луганска, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольной украинской власти территорией.

«По самому масштабному обмену, который имел место в декабре 2017 года, когда я даже публично обращался к г-ну Путину с просьбой пойти на уступки Украине. Обратите внимание: на уступки Украине! Потому что позиция той власти была следующей: «Мы готовы обменять в порядке освобождения людей, в которых заинтересованы представители Донецка и Луганска, но среди этих людей не будет тех, которые привлекаются за особо тяжкие преступления и которые совершили преступления не на территории, где проводилась антитеррористическая операция. А всех остальных мы можем менять». Но когда мы требовали, чтобы освободили с той стороны, то они обвинялись и в особо тяжких преступлениях и во всех остальных грехах», ‒ добавил Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отмечал, что, согласно социологическим исследованиям, 70‒75% украинцев считают: ради мира Зеленский должен вступить в прямой диалог с президентом России Путиным. Политик также акцентировал внимание на том, что для достижения мира на Донбассе нужно использовать минскую площадку и выполнять Минские соглашения.