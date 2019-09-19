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Украинский президент Владимир Зеленский уже готовиться к действиям, направленным против оппозиции, в частности против представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и ее главы народного депутата Виктора Медведчука.

Более детальную информацию американский Институт изучения войны опубликовал на своем официальном сайте.

«Зеленский может готовиться к действиям против некоторых украинских олигархов. Зеленский заявил, что у него есть вопросы об источнике финансирования поддержки Виктора Медведчука, обвиняя его в финансировании со стороны иностранных держав», – говорится в тексте заявления.

Как ранее сообщал Виктор Медведчук: «Для вывода Украины из кризисной ситуации необходимо прекратить боевые действия и установить мир в стране, радикальным образом изменить курс государства, а также поднять жизненный уровень украинских граждан».

Напомним, «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за развитие торгово-экономического сотрудничества со странами СНГ и в частности с РФ. Кроме того, Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что Украина может стать мостом между ЕС и ЕАЭС в рамках единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
ForUm

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