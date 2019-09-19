Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала механизм снижения цены на газ для населения, который отражен в новом законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде Украины. Об этом в кулуарах парламента рассказал председатель Политсовета партии Виктор Медведчук.

«Для снижения цены на газ, даже если не говорить о договоренности по закупке импортного газа, мы предлагаем это сделать за счет внутренних условий: увеличить внутреннюю добычу газа, которого достаточно для обеспечения потребностей населения, и отменить налог на добавленную стоимость и налог или сбор за использование недр» – так Виктор Медведчук прокомментировал законопроект, который «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала в интересах миллионов украинцев, ставших заложниками политики тарифного геноцида.

«Мы считаем, что реальная цена, даже без учета стоимости того газа, который закупается по импорту, не должна превышать 3800–4000 грн за тысячу кубов», – заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что такие цифры вполне реальны, но многое будет зависеть от того, готово ли парламентское большинство поддержать данный законопроект.

«Эта реальная возможность есть, и, мне кажется, Верховная Рада должна пойти по этому пути, чтобы уменьшить нагрузку на наших граждан, на наше население в вопросе стоимости газа», – отметил Виктор Медведчук, акцентируя внимание на том, что от цены на газ напрямую зависят не только тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение, но и себестоимость огромного количества продукции.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» уверены, что в интересах украинских граждан важно также договориться о прямых поставках газа из Российской Федерации.

Напомним, руководство партии, в частности Виктор Медведчук и Юрий Бойко, неоднократно вели переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, результатом которых стало решение российской стороны о предоставлении 25% скидки на газ для Украины. Подтвердил эту договоренность и президент России Владимир Путин, который публично заявил, что при прямых поставках российского газа цена для украинского потребителя может быть снижена на 25%.