Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах ВР, рассказал о том, как он оценивает состоявшиеся вчера в Минске переговоры. «Насколько я понимаю и насколько я слышу по сообщениям в СМИ, никаких договоренностей не достигнуто», ‒ заявил парламентарий.

Виктор Медведчук напомнил: 2 сентября во время встречи советников глав государств «нормандской четверки» было принято решение, что «формула Штайнмайера» должна быть письменно зафиксирована. Однако, как отметил политик, вчера в Минске был отказ от соответствующего утверждения и подписания документа.

По словам Медведчука, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко понимает формулу Штайнмайера исключительно в своем прочтении. «Он правильно говорит о том, что необходимо проводить выборы и в первый день после выборов вступает в силу закон об особом статусе, который был принят, но не разблокирован», ‒ заявил Медведчук. При этом он подчеркнул: Пристайко не говорит о том, что «Минские соглашения предусматривают постоянную основу внесения изменений в Конституцию и внедрение, имплементацию в Конституцию особого статуса».

Парламентарий также отметил, что для проведения выборов на Донбассе Верховная Рада Украины должна принять закон о выборах на этих неконтролируемых территориях. «А для того, чтобы Верховная Рада приняла этот закон (я иду дальше), согласно Минским соглашениям, необходимо согласовать модальность этого закона с представителями Донецка, Луганска. То есть это не короткий срок для подготовки и это длинное логистическое плечо», ‒ заявил Медведчук.

Политик особо отметил, что с 2016 года вопрос мирного урегулирования на Донбассе так и не сдвинулся с места: «В октябре 2016 года на очной, последней, кстати, встрече глав государств "нормандской четверки" была принята "формула Штайнмайера" и то, что она будет реализовываться. Но Украина отказалась тогда от ее реализации. Прошло более трех лет. Фактически три года прошло. А воз и ныне там».

Напомним, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно выступает за реализацию «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», поскольку они признаны безальтернативными во всем мире.