Недавно освобожденный из московского СИЗО «Лефортово» украинец Николай Карпюк заявил, что всю свою жизнь будет благодарен главе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом Карпюк сообщил журналистам во время пресс-конференции в Киеве.

«Что бы кто мне не говорил, я этим людям буду благодарен – и Рабиновичу, и Медведчуку», – отметил Николай Карпюк, а также поблагодарил народных депутатов Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича за то, что они приезжали в СИЗО и передавали ему ту энергетику, о которой он мечтал, будучи в России.

«30 августа они приехали ко мне оба в СИЗО «Лефортово». Передали мне украинский хлеб, за что я им благодарен, я его давно не ел. Киевский, круглый наш хлеб. Кусок сала здоровенный, я его там оставил, надеюсь он достанется заключенным. Каждый, кто приезжает из твоей Родины – твой соотечественник. Он приносит частичку энергии твоей земли. И они мне ее передали», – добавил Карпюк.

Общественный деятель также отметил тот факт, что еще много украинцев до сих пор находятся на территории России. По его словам, их освобождение нужно вести до того момента, пока «мы не заберем оттуда последнего».

Как сообщалось ранее, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук настаивает на том, что власть обязана довести до логического завершения обмен по формуле «всех на всех», как это прописано в Минских соглашениях.