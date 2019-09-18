«Новое украинское кино умерло, даже не родившись. Именно такая мысль приходит в голову после просмотра фильма «Запрещенный» о поэте-диссиденте Василе Стусе», - пишет на сайте «Корреспондент» политический аналитик и политтехнолог Сергей Лозовский.

Лозовский высказывает предположение, что режиссер Роман Бровко, видимо, захотел сделать триллер с элементами порно, «а в итоге у него получилось просто «порнография». Махровая пошлятина льется с экрана тоннами».

«Вместо эпохи 60-х – видим дешевую бутафорию, вместо актерской игры – как актеры равнодушно «отбывают номер», вместо истории человека – какой-то плакат, вместо режиссерских фишек – разнузданную фантазию сексуально озабоченного режиссера», - делится впечатлениями политтехнолог.

По словам Лозовского, фильм просто уникально работает на разъединение Украины, можно сказать, на разжигание розни между украинцами по региональному признаку.

«Достаточно увидеть, как показаны в фильме шахтеры Донбасса, родины Стуса – ублюдки-алкоголики, которые живут только для того, чтобы гадить. Это, извините, вообще что? Это называется национальным кинематографом? Высоким искусством?», - возмущенно пишет он.

Сергей Лозовский отмечает, что авторы фильма не рискнули упоминать имя оппозиционного политика Виктора Медведчука, хотя всячески пытались связать его с фильмом.

«Показательно, что авторы фильм не рискнули упоминать Виктора Медведчука, хотя во время съемок пытались создать ажиотаж вокруг имени оппозиционного политика. Но в фильме действует только безымянный персонаж – адвокат Стуса», - констатирует политтехнолог.

Лозовский считает, что экс-премьер Владимир Гройсман тоже несет ответственность за провальный фильм, поскольку вмешивался в съемочный процесс.

«А ведь в 2018 году даже премьер Гройсман пытался вмешиваться в съемочный процесс и указывать, как и что нужно снимать. Так что, экс-премьер тоже несет ответственность за провальный результат?», - задается вопросом он.

Сергей Лозовский напоминает, что даже сын поэта Дмитрий Стус крайне критично высказался о фильме, сказав, что «для меня этот фильм, мягко говоря, смешон и неприемлем».

«Сам Медведчук тогда заявил, что в случае выхода в прокат фильма "Стус" с недостоверной информацией о нем, глава «Украинского выбора» оставляет за собой право на соответствующие правовые действия.

Грустно и смешно, но недостоверная информация в фильме оказалась от первой до последней секунды. Ни попытка привлечь внимание через скандал, ни 19 миллионов государственных гривен авторам не помогли», - резюмировал политтехнолог Сергей Лозовский.