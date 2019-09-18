Украинская власть должна обеспечить переселенцам и трудовым мигрантам возможность проголосовать на предстоящих местных выборах.

Для «уже зараженной вирусом тоталитаризма» новой власти это станет испытанием на соответствие европейским демократическим стандартам. Об этом говорится в официальном заявлении политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«От того, проведет ли власть честные и прозрачные выборы или будет использовать наработанные схемы режима Порошенко, в результате которых в 2019 году более 6 млн украинских граждан не смогли принять участие ни в парламентских, ни в президентских выборах, зависит, по какому пути будет двигаться Украина», ‒ отмечается в заявлении.

В свою очередь глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер также призвала Верховную Раду обеспечить участие переселенцев в местных выборах.

«Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год», ‒ заявила она.

В пресс-службе политсилы также отметили, что после «зеленой перезагрузки» власти украинский народ так и не получил гарантированное ему Конституцией Украины право управлять страной.

«Зе-власть в худших традициях своих предшественников продолжает наступление на конституционные права граждан», ‒ говорится в заявлении.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» отметили, что партия намерена всеми возможными законными способами защищать конституционные права украинских граждан.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что оснований для досрочных местных выборов в Украине нет.