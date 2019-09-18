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Огромный вклад в переговорный процесс между Украиной и Россией внес глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом Антонелла Скотт, главный редактор итальянской газеты «Il Sole 24 Ore», принадлежащей итальянской федерации работодателей, написала в своей статье «Москва и Киев обмениваются пленными. Зеленский: первый шаг к миру».

По словам журналиста, именно благодаря народному депутату Виктору Медведчуку обмен удерживаемых Украиной и Россией лиц стал реальностью. Скотт также отметила, что официальные переговоры без участия Виктора Медведчука могли бы вообще не состояться.

«За кулисами переговоров ясно видна фигура украинца Виктора Медведчука, человека очень близкого к Кремлю и лидера оппозиционной платформы в стране», – отмечает автор материала.

Напомним, 5 сентября глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук принял участие в Экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке при участии российского президента Владимира Путина.

После встречи главы российского государства и народного депутата Виктора Медведчука стало известно о масштабном обмене удерживаемых лиц, который осуществился уже через два дня после эффективных переговоров.
ForUm

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