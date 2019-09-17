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Режиссер фильма про Василия Стуса за государственные деньги изнасиловал патриотические чувства украинцев, считает журналист Женя Сливко. Что касается Виктора Медведчука, то авторы фильма не осмелились упоминать даже имя оппозиционного политика. Об этом Сливко написала у себя в Facebook.

 «Тут такое дело. Сходила я на фильм «Запрещенный». Сложилось впечатление, что режиссер фильма изнасиловал здравый смысл и патриотические чувства каждого вменяемого украинца…», - возмущенно написала она.

 «Изюминкой стало то, что В.Стус, оказывается, погиб от рук обиженного гестаповца-гея, а не за свои стихи и позицию…», - возмущается журналистка творческими находками режиссера. 

«Трэш начался с первых кадров и стремительно вырос во время сцены суда над Василием Стусом. Актер, который играл Медведчука, абсолютно нейтрально все оставил на усмотрение фемидовцев, а уже те, так сказать, такие бессовестные засудили поэта», - поделилась она впечатлениями.

Сливко обращает внимание, что режиссер фильма не осмелился даже упоминать имя Медведчука – в титрах его указали просто как «адвокат Стуса».

 «Кстати, актер был максимально непохожим на самого Медведчука и даже в титрах его указали как «адвокат Стуса». Такое впечатление, что сам безымянный актер не знал, кого играл…», - отметила журналистка.

В завершение, Сливко возмутилась тем, что этот фильм был профинансирован за счет государственного бюджета Украины.

«Самое ужасное во всем этом сюрреализме то, что это кино было профинансировано государством. Очень злая на авторов сюжета, на актеров и на госкино. Фу», - заключила журналист Женя Сливко.
ForUm

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