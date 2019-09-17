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Решение Шестого апелляционного суда города Киева об отказе телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции является предвзятым и политически ангажированным.

Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Решение Шестого апелляционного суда г. Киева об отказе телеканалу «112 Украина» в удовлетворении апелляции — это продолжение расправы над независимыми СМИ в Украине новыми методами. Своим скороспелым решением «слепая фемида» открыла путь для аннулирования Нацсоветом лицензии на вещание телеканалу «112 Украина». Суд встал на сторону тех, кто поставил себе целью уничтожить свободу слова в Украине», - говорится в тексте сообщения.

Отметим, что ситуация со свободой слова в стране после смены власти осталась критической и непрерывно ухудшается.

Как заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», Национальный совет по телевидению и радиовещанию превратился в «политического цензора и палача для свободы слова».

«В эту антидемократическую кампанейщину оказались втянуты различные институты государственной власти, суды и представители правящей политической партии», - проинформировали в заявлении.

В свою очередь, представители политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовали остановить расправу над свободой слова в стране и обратились к различным международным организациям и сообществ дать политическую оценку возникшей ситуации.

Напомним, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что всегда будет отстаивать свободу слова в стране и делать все, чтобы справедливость восторжествовала.

 
ForUm

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