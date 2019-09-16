Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией стал возможен только после того, как глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук встретился с российским президентом Владимиром Путиным и закрепил с ним все необходимые договоренности.

Об этом сообщил политический аналитик Алексей Калиниченко в своей статье «Украинские политики с острова Лапуту».

Эксперт акцентировал внимание на то, что некоторые украинские политики могли не знать об успешном результате переговоров народных депутатов IX созыва Виктора Медведчука и Юрия Бойко с руководством российского «Газпрома», поэтому и не смогли включится в процесс прямого диалога.

Отметим, что во время этой встречи Виктору Медведчуку и Юрию Бойко удалось договорится о 25%-ой скидки на газ для украинцев, однако только в том случае, если будут осуществляться прямые поставки газа из России в Украину.

Калиниченко также напомнил о том, что именно с российским премьером Дмитрием Медведевым и руководством партии «Единая Россия» Виктор Медведчук обсуждал вопросы восстановления мира на Донбассе, газовые контракты, экономические и гуманитарные вопросы, а также межпартийное сотрудничество.

Как сообщалось ранее, Россия готова предоставить Украине скидку на газ в размере 25%, о которой удалось договориться главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.