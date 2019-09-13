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Пока президент Украины Владимир Зеленский на словах обещает диджитализацию всей страны, Виктор Медведчук, глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» реализует ее на практике. Причем довольно успешно – в рейтинге самых посещаемых каналов украинских политиков на YouTube-канал Виктора Медведчука занял первое место.

По данным рейтинга с 21 марта текущего года, то есть менее чем за полгода, YouTube-канал Виктора Медведчука набрал 65,6 млн просмотров.

Такая популярность в первую очередь говорит об интересе интернет-пользователей к персоне политика, одного из наиболее ярких представителей украинской оппозиции.

На интернет-ресурсе Виктора Медведчука регулярно выкладываются выступления политика в эфирах украинских и зарубежных телеканалов.

Напомним, Виктор Медведчук последовательно выступает за прямые переговоры с Москвой, Луганском и Донецком ради достижения мира на Донбассе, возобновление экономических связей с Россией для подъема отечественной экономики, заключение новых газовых контрактов с РФ, снижение тарифов для украинцев, оптимизацию бюджета, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики, свободное употребление русского и других языков нацменьшинств. 
ForUm

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