Американский миллиардер Джордж Сорос хочет получить контроль над анонимными и авторскими Telegram-каналами, которые на президентских выборах на Украине стали одной из ключевых составляющих digital-стратегии победы Владимира Зеленского. Об этом сообщается в группе «Разведчик» в Telegram.

Международный фонд «Возрождение» разрабатывает программу грантовой поддержки 30 украинских авторских Telegram-каналов в размере 2 млн долларов в год.

«Из достоверных источников стало известно, что PR-агентства, близкие к инвестиционной кампании Dragon Capital Томаша Фиалы, который тесно интегрирован со структурами Джорджа Сороса, ведут переговоры о покупке пула из 50 крупнейших анонимных Telegram-каналов Украины. Структуры Сороса активизировали свою работу для того, чтобы перехватить инициативу и помешать Виктору Медведчуку получить влияние над этой частью медиапространства Украины: расчет на осеннее противостояние по отмене моратория на продажу земли. Поставлена задача сформировать пул из 80 телеграм-каналов, чтобы они не достались Медведчуку», — говорится в посте.