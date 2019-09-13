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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть пытается закрыть рот свободным и демократичным СМИ, которые представляют точки зрения политических сил.

С таким заявлением народный депутат ІХ созыва выступил в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина», комментируя ситуацию, которая сложилась со свободой слова в стране.

«Это (действия представителей «Слуги народа» – Ред.), видимо, ответ на то, как сегодня относятся к свободе слова: к обстрелу из гранатомета канала «112 Украина», к незаконной попытке лишить цифровой лицензии «112 Украина», к обращению в суд в отношении лишения лицензии «NewsOne». Это все вот на сегодняшний день, это то, как власть относится к свободе слова», – отметил Виктор Медведчук.

Как сообщил политик, представители правящей партии «Слуга народа» уже собирают кандидатуры для создания следственной комиссии по расследованию деятельности каналов «112 Украина», «NewsOne» и «Zik».

«Нацсовет сегодня превратился в смотрящих. Они превратились в смотрящих в самом негативном смысле этого слова. Я знаю ситуацию и знакомился с вопросом того, как пытаются лишить вас цифровой лицензии. И как юрист я вам могу сказать, никаких, ни малейших оснований повлиять сегодня на «NewsOne»  и «112 Украина» как каналы, которые допускали нарушения действующего законодательства, нет. Но если власть будет действовать по беспределу, то она может, к сожалению, сделать все», –  сообщил Медведчук в беседе с журналистами.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» также призвал журналистов  бороться за свободу слова, поскольку «это борьба за условия нормальной жизни украинских граждан в нормальной демократической успешной стране».
ForUm

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