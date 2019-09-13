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Включение Карпюка и Клиха в списки для обмена – результат поездки главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича в Москву.

С таким мнением выступил политический эксперт Петр Олещук в эфире программы «Утро на NEWSONE».

Как отметил Олещук, процесс освобождения удерживаемых Украиной и Россией лиц показал всю непростоту отношений между официальным Киевом и Москвой. «Мы должны понимать, что освобождение отражает достаточно сложные противоречия между российской и украинской властью. И мы помним, как народные депутаты Виктор Медведчук с Вадимом Рабиновичем ездили в Россию, там встречались с Карпюком, Клихом. После этого была поездка Медведчука во Владивосток, после чего Путин сделал достаточно ​​комплементарное заявление в адрес Медведчука, назвав его участие в обмене «святым делом», – отметил эксперт.

Политолог также считает, что заявление российского президента Владимира Путина о недопустимости давления на оппозицию в Украине со стороны украинской власти и тот прогресс, который удалось достичь во время обмена, выглядит достаточно привлекательным для современного американского руководства.

Напомним, за несколько дней до состоявшегося обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц, народные депутаты Украины IX созыва Виктор Медведчук и Вадим Рабинович посетили московское СИЗО «Лефортово», где встретились с Николаем Карпюком и Станиславом Клихом.

Ранее глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что диалог между президентами Украины и РФ должен продолжаться ради мира на Донбассе.

Напомним, Украина и Россия 7 сентября провела обмен удерживаемых лиц. Согласно официальной информации, Украине выдали 35 человек.
ForUm

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