«Оппозиционная платформа – За жизнь» не поддерживает предложение президента снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политическим силам, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

«В обществе, где нет достаточно развитой политической структуризации, нет в полной мере представительства наших избирателей. Такое решение категорически неправильное», – заявил журналистам в кулуарах Верховной рады Виктор Медведчук, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По мнению народного депутата, изменения, которые предлагают внести в ст. 172 и ст.173 закона «О политических партиях в Украине», не позволят многим политическим силам развиваться и претендовать на то, чтобы представлять интересы своих избирателей в высшем законодательном органе страны.

Виктор Медведчук называет две главные причины, по которым не стоит менять данное законодательство: «Во-первых, сегодня провластная партия поставила задачу изменить Конституцию Украины в контексте сокращения количества народных депутатов – с 450 до 300. Во-вторых, предлагается записать в основном законе (чего не было раньше), что выборы в парламент будут проводиться по пропорциональной системе. Если выбирается пропорциональная система, то речь должна идти о широкой, интенсивной, эффективной политической структуризации». Как отметил парламентарий, поддержка партий является обязательной.

«То, что финансово поддерживаются политические силы, которые прошли в парламент, это хорошо. Но в действующем законе была заложена и другая правильная идея – о финансовой поддержке партий, которые набрали 2% и более, хотя и не прошли в парламент», – говорит Виктор Медведчук, акцентируя внимание на том, что политические партии должны развиваться, должны претендовать на свое место в будущем в Верховной Раде Украины.