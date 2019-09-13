Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» рассказал журналистам, почему фракция проголосовала за прекращение полномочий ЦИК.

«Тот факт, что этот состав ЦИК «канул в лето», мы считаем положительным моментом, – заявил парламентарий, отметив, что фракция изучила и юридический, и политический аспекты этого вопроса.

«Естественно, мы изучали юридические параметры, мы изучали на сколько эти основания могут быть правомерными и обоснованными, учитывая, что ЦИК избрана на 7 лет… Сегодня утром было принято окончательное решение – поддержать отставку ЦИК. Это акт оценки деятельности этой комиссии», – заявил Медведчук.

Политик подчеркнул, что «данное решение принималось с учетом тех нарушений, которые допускала ЦИК в течении избирательной кампании как президентской, так и парламентской».

Виктор Медведчук также напомнил, что 6 августа этого года партия сделала резкое заявление, в котором изложила факты нарушений со стороны как членов комиссии, так и в целом решений комиссий.

Кроме того, глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» рассказал о требованиях к новому составу ЦИК. «Новый состав ЦИК должен формироваться по квотному принципу, – заявил политик, подметив, что в прежнем составе ЦИК не было представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

По мнению Медведчука, соблюдение квотного принципа при формировании ЦИК позволит обеспечить ее объективность в дальнейшей деятельности по вопросу организации и реализации выборов всех уровней.

Напомним, накануне Виктор Медведчук заявлял, что при голосовании относительно отставки ЦИК «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет руководствоваться исключительно интересами государства, а не исходить из личных амбиций или интересов партии.