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Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что является принципиальным и последовательным сторонником императивного мандата народного депутата.

С таким заявлением политик выступил перед журналистами в кулуарах Верховной Рады.

Виктор Медведчук, который является автором конституционной реформы 2004 года, отметил, что изначально реформа предполагала полный пакет императивного мандата: «Это означало, что невхождение народного депутата, избранного по спискам, его выход или исключение из фракции, предполагало лишение депутатского мандата».

Однако, как рассказал парламентарий, 8 декабря 2004 года на последнем этапе голосования, из закона убрали один из этих пунктов: «Оставили не вхождение и добровольный выход, а норму об  исключении из фракции – убрали. Я думаю, что это была ошибка, более того, результатом такой ошибки были досрочные выборы 2007 года», – заявил политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что  отсутствие императивного мандата позволило свободные переходы из одной фракции в другую, а также позволило людям, которые пришли под флагом и в соответствии с программой одной партии, менять места, переходить в другие фракции и депутатские группы.

«Так не должно быть, и поэтому я сторонник императивного мандата в полном объеме», – подчеркнул свою принципиальную позицию глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, еще в 2012 году Виктор Медведчук назвал три ключевые идеи, которые позволят обеспечить эффективную работу ВРУ: «Нужно вернуться к парламентско-президентской форме правления, пропорциональной системе выборов и вводить императивный мандат».

Как известно, в феврале 2014 года по требованию Украинского народа ВР проголосовала за возвращение к парламентско-президентской республике. Сегодня ВР IX созыва намерена реализовать идеи Медведчука о пропорциональной системе выборов и введению императивного мандата.

 
ForUm

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