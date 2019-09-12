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Фамилия украинского политического деятеля Виктора Медведчука ни разу не упоминается в биографическом фильме о поэте Василе Стусе «Запрещенный». Об этом сообщает «Газета по-українськи».

Как сообщил режиссер киноленты Роман Бровко, имя Медведчука не упоминалось по простой причине – фильм снимали, руководствуясь исключительно материалами судебного дела.

«По закону, право использовать имя надо получить от самого человека. Нам это сделать не удалось, хотя попытки делали. Однако наш актер очень похож на Медведчука – в Госкино посоветовали. В сцене суда опирались на протоколы дела. Что там было сказано, то – на экране. Даже не могли фразы переставить местами. Это могло стать поводом для судебного иска. Картина вообще оказалась под угрозой срыва», – рассказал Бровко.

Таким образом, совершенно очевидно, что создатели фильма отреагировали на заявления адвоката Виктора Медведчука Игоря Кириленко, который пообещал подать исковое заявление, если в фильме будет подана недостоверная информация о Медведчуке.

Как говорится в заявлении адвоката: «Деятели от политики, которые разбираются в исторической правде так же, как свинья в апельсинах, решили использовать фильм о Стусе для политического пиара, а также для дискредитации Виктора Медведчука». После выхода фильма стало очевидным то, что его снимали конкретно с целью дискредитации оппозиционного политика.

По словам блогера Романа Сергиенко, весь скандал с Медведчуком был создан искусственно лишь для того, чтобы власть «тырила» государственные деньги под видом «снимается кино».

«Это у нас теперь так киноиндустрия работает – получаем несколько миллионов из бюджета – снимаем непонятно что – создаем хайп вокруг Медведчука – и под этот шум «тихесенько «тырым по карманам», – разъясняет эксперт.

Отметим, известный украинский кинокритик Дарья Бадьер негативно расценила требование власти внести в фильм сцену с Виктором Медведчуком как адвокатом Стуса. Она расценила требование премьер-министра Гройсмана как провоцирование к акту цензуры.

После выхода фильма Бадьер также отметила, что «Запрещенный» настолько беспомощен с художественной точки зрения, что впору придумывать конспирологические теории о том, кому выгоден выход беззубого и заштампованного байопика о Василе Стусе.
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