Антироссийская риторика, которую сегодня проводит провластная политическая партия «Слуга народа», подорвет едва наметившейся конструктив в отношениях между Украиной и Россией.

Народные депутаты фракции «Голос» намерены зарегистрировать законопроект, который криминализирует несанкционированные переговоры с представителями страны агрессора. С таким заявлением выступил лидер фракции в Верховной Раде Сергей Рахманин.

Отметим, что подобные инициативы также поддерживает и партия «Слуга народа», которая уже пообещала ввести уголовную ответственность за ведение переговоров неуполномоченными лицами, заявил глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Подобные побуждения украинской власти, по словам члена комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олега Морозова, «очень часто дурно пахнут».

Предприимчивость «слуг народа» также прокомментировал и украинский журналист Андрей Манчук, заявив, что подобные действия направлены на то, чтобы игнорировать все положительные процессы между двумя государствами.

«Такие действия подорвут едва наметившийся конструктив в отношениях между Россией и Украиной – причем в тот самый момент, когда прекращение вооруженного конфликта становится осязаемой реальностью. Заявления депутатов направлены на то, чтобы саботировать эти положительные процессы – показывая, в каком формате будет существовать в новом парламенте «партия войны» (Слуга народа – Ред.), которая уже сейчас пытается пойти на пути конфронтации дальше самого Порошенко», – отметил он.

Журналист также добавил, что украинская власть должна наладить полноценный диалог с Россией, чтобы нормализировать отношения между двумя странами.

Однако, по словам Манчука, подобный сценарий довольно-таки проблемный, так как все последние пять лет Киев отказывался от любых видов коммуникации с Кремлем, что и стало весомой причиной для налаживания отношений между Украиной и Россией представителями политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В свою очередь, заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов заверил в том, что если «Слуга народа» поддержит инициативы фракции «Голос», то отношения между Украиной и Россией только усложняться».

«Вполне возможно, что «Слуга народа» не поддержит инициативу «Голоса», ведь подобный закон наверняка лишь обострит отношения с Москвой. С другой стороны, игнорировать активность Медведчука Зеленский тоже не может, а значит, продолжит давление на «Оппоплатформу» по другим направлениям, что может быть невыгодно самому президенту», – добавил эксперт.

Напомним, глава политической партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил осуждать всех неуполномоченных государством переговорщиков с Россией на пятнадцать лет.

Как сообщалось, после визита Виктора Медведчука и Юрия Бойко в Москву, Кабмин Гройсмана принял решение о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией.