Доктор экономических наук Василий Голян считает, что народные депутаты ІХ созыва Виктор Медведчук и Юрий Бойко являются эффективными антикризисными менеджерами. Именно поэтому нынешняя власть должна использовать их положительные наработки и колоссальный опыт. Об этом эксперт сообщил в прямом эфире программы «Утро на NEWSONE».

«Они (Медведчук, Бойко – Ред.) это доказали еще в период, когда украинская экономика росла высокими темпами. Я думаю, что есть ряд судьбоносных вопросов, где власть, имея абсолютное большинство в парламенте и собственное правительство, должна использовать положительные наработки и колоссальный опыт, который имеют эти политики», – сказал собеседник.

Голян отметил, что среди членов политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» достаточно много эффективных менеджеров, которые уже сыграли важную роль в преодолении кризисных явлений в стране.

Эксперт также подчеркнул, что в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией решающую роль сыграл глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, а, канал сотрудничества между Виктором Медведчуком и руководством Российской Федерации будет и дальше использоваться украинской властью.

«Я думаю, что мы не знаем многих деталей переговорного процесса. Большое значение в обмене имеет участие тех представителей украинского политического истеблишмента, которые длительный период работают с Российской Федерацией», – отметил Голян.

Гость студии также добавил, что прецедент, связанный с обменом должен повторятся отношения между Киевом и Москвой подлежат нормализации, а украинцы будут возвращаться домой.

Как сообщал ранее президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, освобождение удерживаемых лиц произошло благодаря главе Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.