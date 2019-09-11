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«Следующим этапом в вопросе мира в Украине должно стать окончательное урегулирование ситуации на Донбассе». Об этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина».

По его словам, без прямого диалога двух президентов – президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина – обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией не состоялся бы.

«Вопрос диалога означает: если договорились в этом вопросе, то почему они не могут договориться в главном вопросе, это прекращение боевых действий и мир? Они должны это сделать. И теперь, если этот диалог был столь успешным в этом, он должен продолжаться теперь в вопросе мира и окончательного урегулирования ситуации на Донбассе, результатом которой должно стать возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс», –  обозначил народный депутат.

Виктор Медведчук также отметил, что согласно социологических исследований, 70-75%  украинцев считают, что ради мира Зеленский должен вступить в прямой диалог с президентом России Путиным.

Как сообщил политик, для достижения мира на Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения, которые во всем мире признаны безальтернативными.

«Минские соглашения надо выполнить и посредством их реализации добиться мира на Донбассе. Они признаны во всем мире: от Вашингтона до Киева, Донецка, Луганска, Брюсселя, Парижа, Берлина, Страсбурга. То есть во всех столицах Европы и мира, те, которые говорят, те, которые вовлечены в процессы мирного урегулирования, они все признают, что минские соглашения – это основа, это фундамент, и они безальтернативны»,  –  добавил Виктор Медведчук.

 
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