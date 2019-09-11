Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» настаивает, что после принятия закона об отмене депутатской неприкосновенности Верховной Радой Украины должен быть сделан и второй шаг – отмена неприкосновенности президента. Об этом, отвечая на вопросы журналистов телеканала «ZIK» заявил Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа –За жизнь».

По мнению народного депутата, принятый 10 сентября закон о процедуре импичмента президента не имеет ничего общего с тем, что граждане Украины ждали от президента Зеленского – снятия неприкосновенности не только с депутатов, но и с президента, и с судей. «Это вопрос баланса власти, баланса ответственности перед людьми, поднимающими этот вопрос», – заявил Виктор Медведчук.

Политик отметил, что большинство народных депутатов, представленных партией власти, вчера проголосовали в первом и втором чтении за закон об импичменте президента с одной целью – сделать на этом очередную пиар-акцию.

«Принятие нового закона, у меня есть все основания так говорить, это фактически пиар-акция, чтобы продемонстрировать, что президент подал закон об импичменте. Процедура импичмента президента уже была прописана в украинском законодательстве. Есть норма прямого действия – статья 111 Конституции Украины, где все расписано: какая процедура, каким образом она проводится относительно импичмента президента», – подчеркнул Виктор Медведчук.

«Они переступили через все процедуры. Они нарушили закон о регламенте, нарушили Конституцию и таки приняли закон, чтобы сегодня им можно было размахивать и говорить: «Смотрите, мы приняли закон об импичменте президента». Но ведь это не отмена неприкосновенности. Вот в чем вопрос», – заявил Виктор Медведчук.

Парламентарий также обратил внимание на то, что вчера за инициативу президента проголосовала только партия «Слуга народа». Остальные фракции не дали ни одного голоса, поскольку все понимали, что закон принимается с вопиющим нарушением регламента и всех процедур.