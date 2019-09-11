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5 сентября агентство «Асошиэйтед пресс» (АП) опубликовало материал, в котором ключевыми вопросами стали освобождение Владимира Цемаха и роль в этом Виктора Медведчука. 

Позже, в тот же день, Путин встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком. Во время встречи Путин сказал Медведчуку, что «украинские и российские власти сделают это в ближайшее время», – пишет агенство в своем материале. Вышеупомянутое перепечатали СМИ по всему миру, в том числе такие как: Фоксньюс, Вашингтон Таймс, канал АВС (США), канал «Аль-Джазира», газета Пентагона Stars and Stripes и еще почти сотней крупных СМИ, преимущественно США и Австралии. 

После проведения обмена Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры (Россия), представитель Владислава Суркова сообщил: «Освобождение Владимира Цемаха – требовали в так называемой ДНР». Он также отметил, что освобождение удерживаемых – важный шаг для двусторонних российско-украинских отношений, и значительную роль в процессе обмена сыграл народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. «Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему батальоны «Азов» и «Днепр» и, который стоял у истоков антироссийской политики Киева последние пять лет». 

 
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