Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что попытка закрыть телеканал NewsOne является инструментом борьбы президента Зеленского с оппозиционным политиком Медведчуком.

Об этом украинский политолог сообщил в эфире YouTube-канала «Первый Казацкий».

По мнению эксперта, такими методами Владимир Зеленский пытается получить официальные переговорные каналы с Москвой.

«У меня складывается впечатление, что кто-то, но уже не Порошенко, сегодня стимулирует эти дела против «NewsOne». Говорят, что за этим может стоять часть групп влияния Зеленского, тех финансово-промышленых групп, которые поддерживают Зеленского. Есть основания говорить о том, что за этим кроется попытка начать новый передел информационного рынка Украины, тот передел, который мы видели в 2014, 2010, 2004 году. И дело «NewsOne» – это только начало более масштабной атаки на холдинг Козака», – подметил Бортник. Политолог также добавил, что все обвинения, которые направлены в адрес телеканала – «несостоятельные», поскольку медиа обвиняют в том, что «гости канала что-то сказали в эфире».

«Если следовать этой логике, то в Украине можно закрыть все каналы, потому что в некоторых эфирах звучит от некоторых гостей восславление Адольфа Гитлера, некоторые каналы показывают шествие «СС Галичины» – это все прямо запрещено законом», – считает политолог.

По словам Руслана Бортника, Нацсовет не имеет никакого права анализировать, существуют ли в эфирах телеканалов разжигание национальной ненависти и розни, так как это дело Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

«Сегодня идет очень жесткая конкуренция за каналы коммуникации с Москвой. Проще говоря, кто будет переговорщиком между Украиной и Россией. У Зеленского есть своя команда – Ермак и Пристайко, которые должны вести эти переговоры. Есть группа «Приват», которая тоже хочет быть переговорщиком и посредником в этой ситуации. И есть «Оппозиционная платформа – За жизнь» и Медведчук, который уже является длительное время посредником», – добавил Бортник.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по телерадиовещанию принял решение обратиться в суд, чтобы лишить NewsOne лицензии.