Российская сторона готова предоставить Украине скидку на газ в размере 25%. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«В случае заключения прямого договора на поставку газа с «Газпромом» цена газа для конечного потребителя в Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня», - сказал Алексей Миллер. – Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной».

Как известно, скидка в 25% на российский газ для Украины стала возможной благодаря эффективным переговорам, проведенным председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук с высшим руководством РФ и российского газового концерна. В частности, такие переговоры были проведены 22 марта в Москве, когда состоялась встреча Виктора Медведчука с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером (во встрече также принимал участие член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко). Позже, 7 июня, на переговорах с Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, была еще раз подтверждена готовность российской стороны предоставить 25% скидки на газ для украинских потребителей.

Показательно, что вышеуказанного заявление Алексея Миллера прозвучало накануне трехсторонних газовых переговоров Украины, России и ЕС, которые состоятся в Брюсселе 19 сентября. Это еще раз подтверждает, что РФ готова рассматривать возобновление взаимовыгодного сотрудничества с Украиной в газовой сфере на долгосрочной основе.