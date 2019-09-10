Основой для установления мира на Востоке Украины были и остаются Минские соглашения. И ради их реализации «Оппозиционная платформа – За жизнь» готова сотрудничать в парламенте со всеми фракциями и депутатскими группами. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам народный депутат, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Фундаментом для достижения мира на Донбассе являются Минские соглашения. Они признаны безальтернативными и в Киеве, и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, и в Вашингтоне. Так было и так есть», - напомнил политик.

Парламентарий объяснил, что в основе Минских соглашений лежат принятый, но не действующий сегодня закон об особом статусе Донбасса, внесение изменений в Конституцию в части особого статуса этого региона, закон о выборах и закон об амнистии. «Сегодня главная задача Верховной Рады - принять эти решения, чтобы разблокировать мирное урегулирование конфликта на основании и в полном соответствии с Минскими соглашениями, - сказал он. - И в этом вопросе мы готовы сотрудничать со всеми фракциями в парламенте, в том числе и с президентом Украины».

По мнению Виктор Медведчука, «важнее задания, чем мир на Донбассе, чем возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, чем прекращение боевых действий на сегодняшний день нет – ни для государства, ни для президента, ни для власти, которая сконцентрирована в этом парламентском зале в виде разных фракций и депутатских групп».

Напомним, что в первый же день работы Верховной Рады IX созыва партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» зарегистрировала Проект Постановления о неотложных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений. Документом предусмотрена подготовка законодательных актов, направленных на обеспечение имплементации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Как заявил на открытии первого торжественного заседания новоизбранного парламента глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, постановление о мире в Украине стало первой инициативой «Оппозиционной платформы – За жизнь», которая принесет мир в Украину.