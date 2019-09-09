30 августа ведущее пакистанское издание Urdu Point со ссылкой на агентство «Спутник» посвятило теме украинских пленных отдельный материал.

Виктор Медведчук, председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в пятницу заявил, что Россия и Украина успешно проводят переговоры по обмену заключенными, отметив, что его дата еще не определена.

«Я могу сказать вам, что переговоры успешны, но что касается того, когда они будут завершены... Я считаю, что мы должны быть готовы к этому, и тогда все произойдет... Дата остается неопределенной, к сожалению. И даже если бы она была уже установлена, я думаю, что не было бы никакого смысла раскрывать это заранее», – рассказал Медведчук журналистам. А также подчеркнул: «Конечно, мы бы очень хотели, чтобы это произошло даже не сегодня, а вчера или позавчера, но, к сожалению, такой готовности пока нет».

Медведчук заявил, что он и депутат от его партии Вадим Рабинович прибыли в Москву для содействия обмену, поскольку страны еще не готовы его провести.

Напомним, 7 сентября 2019 года Украина и Россия провели взаимное освобождение удерживаемых лиц по формуле «35 на 35». Накануне обмена Виктор Медведчук посетил Международный экономический форум во Владивостоке, где провел личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.