Киевлянин Роман Сергиенко считает, что действия авторов фильма про Стуса нужно оценивать с помощью норм Уголовного кодекса. Об этом он написал в своем Facebook.

«Вы видели новый фильм «Запрещенный» про Василя Стуса? И не советую.

Потому что лично меня не минула чаша сия – и теперь злобно спрашиваю себя, зачем впустую потратил несколько часов своего времени?», - возмущается киевлянин.

Сергиенко пишет, что количество негативных постов Facebook о фильме про Стуса зашкаливает.

«И, оказывается, я не один такой. Смотрю фб – и количество негативных отзывов поражает. Люди ругаются, на чем свет стоит», - поделился впечатлениям блогер.

По словам Романа Сергиенко, складывается впечатление, что снимать фильм про Стуса нужно было только для «распила» государственных миллионов.

«А вся эта история с Медведчуком, выходит, была нужна, чтобы отвлечь наше внимание, пока «очумелые ручки» тырят государственные деньги под видом «снимается кино», - разоблачит подноготную авторов фильма киевлянин.

«Это у нас теперь так киноиндустрия работает – получаем несколько миллионов из бюджета – снимаем непонятно что – создаем хайп вокруг Медведчука (или Януковича, или Порошенко, или Зеленского, или другого известного политика) – и под этот шум тихесенько «тырим по карманам», - раскрыл блогер схему по хищению государственных денег.

Роман Сергиенко напомнил, что хищение государственных средств является преступлением и карается в соответствии с нормами Уголовного кодекса.

«Напомню, что в понимании действующего УКУ «распил» государственных средств – это не только нецелевое использование бюджетных средств, но и хищение государственных средств в особо крупных, злоупотребление служебным положением и т.д. «, - перечислил Роман Сергиенко ряд статей Уголовного кодекса, карающих за коррупцию.