Итальянское информагентство Agenzia Nova 30 августа опубликовало краткий материал «Украина-Россия: Медведчук посетил украинских заключенных в Лефортовском СИЗО.

«Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом заявил сам Медведчук в интервью агентству «РИА Новости». «Встреча уже была согласована: мы знаем, что есть другие граждане Украины, которые готовятся к обмену, и мы убеждены, что мы должны двигаться вперед с этой инициативой», – сказал он».

Напомним, 7 сентября 2019 года Украина и Россия провели взаимное освобождение удерживаемых лиц по формуле «35 на 35». Накануне обмена Виктор Медведчук посетил Международный экономический форум во Владивостоке, где провел личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь, Путин, говоря о вопросах, которые будут обсуждаться, заметил: «Я думаю, что господин Медведчук сейчас будет меня мучить по этому вопросу. Знаю, что он особенно переживает за нескольких фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Нам достаточно сложно было принимать решения в отношении этих конкретных людей. Но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями.