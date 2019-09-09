Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что начавшийся диалог между президентами Украины и Российской Федерации дает надежду на восстановление отношений между двумя странами. А взаимный обмен между Украиной и Россией удерживаемых лиц, который состоялся 7 сентября, первый шаг на пути к этому.

«Мне кажется, что шаг, который был сделан в результате диалога двух президентов, двух телефонных разговоров, состоявшихся накануне, – это еще и восстановление определенных отношений. Как минимум, это надежда на то, что восстановленные отношения в этом плане, достижение результата об обмене, о возвращении людей домой, может сказаться позитивно и на других вопросах, остающихся предметом повестки будущих взаимоотношений между Украиной и Россией», – об этом Виктор Медведчук заявил в эфире программы «Время покажет» на телеканале ОРТ.

В приоритете тем, которые должны обсуждаться между главами государств в первую очередь, политик назвал вопросы мирного урегулирования на Донбассе, восстановление экономических и торговых отношений между Украиной и Россией.

Виктор Медведчук также отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» регулярно поднимала эти вопросы и сейчас инициирует их рассмотрение Верховной Радой Украины.

Народный депутат, представитель второй по величине фракции в Верховной Раде, выразил надежду на успешное развитие украинско-российских отношений.

«Сам факт обмена – он уже в истории, этот факт является исключительно положительным, я еще раз хочу это подчеркнуть. Но теперь надо идти по достижению других результатов, которые будут означать: все, что было при прежней власти, при господине Порошенко, кануло в лету. А новые отношения должны развиваться более успешно, чем это было когда-то, и приносить положительные итоги, в том числе и тот, который мы получили в результате обмена», – считает Виктор Медведчук.

Он также отметил, что разделяет мнение президента России Владимира Путина в том, что отношения между Украиной и Россией обязательно восстановятся.

«Я искренне верю в это», – подчеркнул Виктор Медведчук, напоминая, что при президентстве Петра Порошенко вопросы обмена тоже обсуждались, но не было политической воли со стороны украинского государства их решать.

«Это закономерный процесс, который должен двигаться. Есть вопрос, с какой скоростью этот процесс будет развиваться в вопросах развития украинско-российских отношений. Мы сторонники того, чтобы каждая последующая фаза была более активной», – отметил глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Политик также заверил, что партия, которую он представляет, готова делать все для такого результата.

«Нам надо восстанавливать отношения, наша партия не только за это ратует, но будет делать все для этого. Все зависит от политической воли в первую очередь президента Украины», – заявил Виктор Медведчук.