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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Украине есть силы, которые не были заинтересованы в освобождении удерживаемых в России украинцев. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«У меня нет доказательств, пытались все сорвать. Но могу откровенно сказать, что, действительно, есть силы, здесь, внутри страны, которые не были заинтересованы в освобождении. К счастью, у нас есть новый президент, который выполняет то, что пообещал», – отметил он.

На уточняющий вопрос журналистов, был ли включен Медведчук в процесс переговоров и обмена удерживаемыми в России украинцев Андрей Ермак сообщил, что кум Путина не участвовал в этом процессе.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

 

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.

 
ForUm

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