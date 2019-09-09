Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин говорят на равных, а их разговоры конструктивны. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов. Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал. – Ред.). Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», – отметил Ермак.

Он добавил, что некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые с участием советников.

По словам Ермака, во время переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Сложности, возникающие в процессе освобождения людей, касались «исключительно юридических процедур». В частности, того, что украинские политзаключенные находились в разных городах России.

Ермак также добавил, что председатель политсовета «Оппозиционного платформы – За жизнь» Виктор Медведчук никоим образом не был включен в процесс обмена.

По его словам, освобождение Олега Сенцова «обеспечил лично президент Зеленский», а Россия с первого дня называла фамилию Цемаха среди лиц на обмен.

Ермак также уверяет, что Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.