Оппозиционный политик Виктор Медведчук обещал вернуть домой украинских заключенных из РФ и свое слово сдержал, отмечает политический обозреватель Ирина Гаврилова. Об этом Гаврилова написала у себя в Facebook.

«Ну, что сказать? Медведчук - мужик! Он обещал вернуть украинцев домой и свое слово сдержал», - эмоционально написала она.

Гаврилова отметила, что несколько дней назад процесс обмена забуксовал, но ситуацию спас Медведчук, который встретился во Владивостоке с Путиным и получил его принципиальное согласие.

«Освобождение и обмен заключёнными забуксовали, но ситуацию разрулили: спасибо Медведчук - полетел во Владивосток, встретился с Путиным и договорился», - подчеркнула журналист.

«Именно благодаря этим усилиям сегодня домой вернутся украинские моряки, а также заключённые, отбывавшие сроки в тюрьмах РФ», - добавила она.

Гаврилова отметила, что украинскому переговорщику удалось договориться также об освобождении Николая Карпюка и Станислава Клыха, хотя еще несколько дней назад это казалось нереальным.

«Кстати, оказывается, даже Карпюка с Клыхом освободили, хотя ещё 5 числа говорили, что есть «особое мнение» и власти РФ именно их отпускать не будут», - отметила журналист Ирина Гаврилова.