Освобождение задержанных – важный позитивный шаг для двусторонних российско-украинских отношений, который нужно только приветствовать, написал в своем Telegram-канале президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который отвечает за политические проекты Кремля и считается близким к Владиславу Суркову.

Алексей Чеснаков дважды подчеркнул важную роль Виктора Медведчука в деле обмена, обратив внимание, что украинские власти развернули против политика и его соратников политические репрессии.

«Большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично Виктор Медведчук. Как известно, он находится под сильным прессингом властей Украины», - отметил политолог.

Чеснаков намекнул, что проблемы с обменом создавал украинский олигарх Игорь Коломойский, который желает поставить под свой контроль экономические отношения между Украиной и РФ.

«Причины этого давления понятны - команда Зеленского остается под исключительным влиянием Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится», - резюмировал политолог.

Резюмируя, Чеснаков еще раз подчеркнул важную роль Виктора Медведчука в деле освобождения.

«Взаимное освобождение задержанных во многом произошло благодаря Медведчуку», - констатировал он.

В завершение, Чеснаков подчеркнул, что руководство РФ в нынешней ситуации доверяет только Виктору Медведчуку. Что касается таких фигур как Коломойский, то никаких шансов договориться с РФ у него нет и никогда не будет.

«Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему карательные батальоны «Азов» и «Днепр» и стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет», - констатировал президента Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

С учетом того, что Чеснаков долгие годы отвечает за политические проекты Кремля, его мнение можно считать выражением точки зрения первых лиц РФ, включая Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владислава Суркова и других.