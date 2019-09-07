Восстановление взаимовыгодных экономических связей с Россией и другими странами СНГ, а также налаживание сотрудничества украинских компаний со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которое предлагает Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», даст новый толчок к развитию украинской экономики.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказала журналист Ирина Гаврилова, комментируя участие политика в международном Восточном экономическом форуме, который на днях проходил во Владивостоке.

«Кроме Виктора Медведчука, никто из современных политиков пока не способен вернуть украинским предприятиям доступ на российский рынок. Мы же видим – он переговорщик номер один в вопросе освобождения людей. И я очень надеюсь, если разрешиться этот вопрос, будет также дан толчок не просто к миру на Донбассе, но и к более широким взаимоотношениям с Россией, в том числе в экономическом и торговом плане», – говорит Ирина Гаврилова.

ВЭФ, который посетил Виктор Медведчук, уже стал традиционным местом встреч глав государств, представителей бизнес-элит, где вопросы сотрудничества между странами решаются на самом высшем уровне.

Политик считает, что и прошлая власть, и действующая, серьезно недооценивают тот потенциал, который открывает для Украины российский рынок.

«То, что интересует сегодня страну – мою родину Украину – это, конечно же, рынки сбыта, развитие экономики. Наша партия отстаивает принцип восстановления торговых, экономических отношений с Российской Федерацией, странами СНГ. Когда-то экономика Украины была нацелена также на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К сожалению, все это ослабло в связи с подписанием зоны свободной торговли с ЕС», – заявил Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась на полях ВЭФ.

Ранее глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» неоднократно отмечал, что внешнеэкономический курс Украины, ориентированный исключительно на сотрудничество с Евросоюзом, который правительства под руководством Яценюка и Гройсмана внедряли последние пять лет, стал губительным для экономики страны.

«А где у нас партнерство и торговля с Европой, если буквально на днях ЕС полностью отказался принимать наши овощи и фрукты высокого качества, ведь Украина аграрная страна, да? О каком же тогда сотрудничестве и дружбе может идти речь? В то время как Россия готова открывать свои рынки, мы все 5 лет усиленно шли в Европу и не наблюдали никакого паритета, никто не давал нам никаких послаблений, никто не открывал нам свои рынки», – комментирует Ирина Гаврилова.

Она также акцентировала внимание, что Виктор Медведчук – политик, который даже в непростых условиях давления власти на оппозицию, готов делать реальные шаги на благо своей страны.

«Честно говоря, удивляюсь Виктору Медведчуку, который после такого масштабного прессинга, организованного властью против него и его окружения, бизнеса, СМИ, решает вопросы государственного плана. Потому что открытие новых рынков, доступ украинских предприятий на российские рынки – это вопрос именно государственной важности», – заметила Ирина Гаврилова.