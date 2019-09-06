Пока новая власть пачками принимает сомнительные законы, оппозиционный политик Виктор Медведчук занимается спасением пленных, пишет в Facebook политический обозреватель Ирина Гаврилова.

Гаврилова подчеркнула, что роль Медведчука в деле освобождения осталась неоспоримой.

«Ну вот, все стало на свои места. Пока одни принимают пачками сомнительные законы, другие возвращают пленных. Монополия Медведчука в этом вопросе осталась неоспоримой, подвинуть его Зе-дипломатам и Бе-переговорщикам не вышло», - констатировала она.

По оценке Ирины Гавриловой, Виктор Медведчук все активнее выступает в роли альтернативного центра принятия государственных решений.

«Чем дальше, тем больше Медведчук показывает, что О-платформа -не просто вам оппозиция, которую новая власть пытается выпихнуть на маргинес, а параллельный центр принятия государственных решений», - охарактеризовала ситуацию журналист.

А, по словам военного эксперта Юрия Дудкина, только Медведчук способен вести успешные переговоры о передаче удерживаемых лиц.

«Переговоры о передаче удерживаемых с двух сторон может вести только этот человек», - вторит военный эксперт.

Дудкин также возмутился тем, что власть, по его мнению, пытается использовать удерживаемых лиц в своих политических целях.

«Власть сегодня хочет получить политический карт-бланш, играя судьбами людей. Не получится!», - эмоционально написал военный эксперт Юрий Дудкин.