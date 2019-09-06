Сергей Лозовский в эфире телеканала NewsOne прокомментировал встречу Владимира Путина и Виктора Медведчука в кулуарах Восточного экономического форума, который проходит 4-6 сентября во Владивостоке: «Это пример такой глубокой, высокой дипломатии. Иногда целый доклад или выступление строится ради одной фразы. Здесь прозвучало их две. Одна фраза – это то, что Медведчук, как выразился Путин, будет «мучать» его и уговорил на проведение обмена по некоторым фигурам. Мы понимаем, какие это фигуры».

Также Лозовский обозначил: «Этим дезавуалировали все предположение, о том, кто является истинным инициатором этого действия. А вот то, что вчера мы наблюдали в национальной Раде и то, что, я это лично от президента не слышал в его исполнении, сейчас муссируется это. Что президент Зеленский объявил войну Медведчуку. Но любая война внутри собственной державы и с собственными гражданами вряд ли бывает успешной, тем более в таком аспекте. Поэтому тут бы трижды задуматься. Но, поскольку Медведчук и Путин уже объявили о том, что этот обмен состоится – он состоится. А вот какими будут другие шаги на фоне такой очередной внутренний войны... это и есть разблокировка Минских соглашений.

«Идёт постоянное какое-то соперничество, причём по инициативе далеко не партии «За жизнь», какое-то перетягивание каната. Позиция «ОП-ЗЖ» абсолютно понятна, прозрачна, и какая может быть критика. Это соблюдение Минских договоренностей, это прекращение войны, это снижение тарифов и тому подобное. Что можно этому противопоставить трудно придумать. Давайте, начните с себя, посмотрите как вы финансируетесь. Давайте всех смотреть как финансируются. Я не думаю что при опыте и профессионализме таких людей как Медведчук, там можно найти какую-то муху в салате – это чистой воды бред».

Напомним, что Владимир Путин ранее прокомментировал преследование «Оппозиционной платформы – За жизнь» со стороны Владимира Зеленского и власти в целом: «Действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента, господина Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится».