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Политический эксперт Светлана Кушнир прокомментировала слова Владимира Путина на Дальневосточном экономическом форуме о том, что если украинская власть рискнет воевать с оппозицией, то не будет «ничего хорошего».

Как известно, российский президент Владимир Путин, комментируя события в Украине, заявил следующее: «Если сегодняшняя власть в Украине начнёт преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится».

Светлана Кушнир акцентировала, что по факту Путин дал прямой сигнал украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По мнению политического эксперта, слова Путина можно расшифровать как прямое предостережение.

«Ох, какой прямой посыл от главы РФ главе УА», - отметила эксперт.

Кушнир расшифровала слова российского президента в том ключе, что Путин дал четкий сигнал новым властям Украины. По ее мнению, сигнал заключается в том, что в случае атаки на Медведчука новая власть во главе с Зеленским в ответ должна приготовиться получить жесткий бой.

«Т.е. сам Путин дал Зеленскому четкий сигнал - если Коломойский и компания подстрекают украинского главу к блицкригу в адрес Медведчука, то пусть в ответ готовятся получить жесткий бой», - пояснила она.

«Сможет ли ВАЗ выстоять? Держать удар? Сможет ли не отступить от пути восстановления субъектности?», - задается вопросом политический эксперт Светлана Кушнир.
ForUm

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