Виктор Медведчук, народный депутат, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Личная встреча состоялась на полях Международного Восточного экономического форума, который проходит сейчас во Владивостоке.

Виктор Медведчук поблагодарил Владимира Путина за приглашение на мероприятие и отмечая его актуальность для развития внешнеэкономических связей Украины.

«То, что интересует сегодня страну – мою родину Украину – это, конечно же, рынки сбыта, развитие экономики. Вы знаете, что наша партия отстаивает принцип восстановления торговых, экономических отношений с Российской Федерацией, странами СНГ, и в том числе экономика Украины когда-то была нацелена на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К сожалению, это ослабло в связи с подписанием зоны свободной торговли с ЕС, но это наша перспектива – и российские рынки, и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона», – заметил Виктор Медведчук.

Глава политсовета «Оппозиционная платформа – За жизнь» поблагодарил российского лидера также за поддержку и предоставленную возможность встретиться с Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом, а также подчеркнул, что ждет положительного результата от переговоров России и Украины насчет освобождения граждан, которые находятся сейчас в местах лишения свободы.

«На прошлой неделе благодаря Вам мы получили возможность встретиться в СИЗО «Лефортово» с гражданами Украины, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Мы вместе с моим коллегой по партии господином Рабиновичем проведали Карпюка и Клыха – это люди знаковые для Украины», – сказал Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке, где сейчас проходит международный Восточный экономический Форум.

Виктор Медведчук также заметил, что и Карпюк, и Клых были рады получить «привет с Родины» и почувствовать, что о них не забыли, что все еще есть люди, которые делают все для их освобождения.

Владимир Путин в свою очередь отметил важную роль в этом процессе именно Виктора Медведчука и намекнул, что тот удачно пользуется своими близкими с ним связями для того, чтобы переговоры об освобождении людей были результативными.

«Я знаю, что Вы занимаетесь этим давно, в течение многих лет, собственно, это все знают. Это благородная гуманитарная миссия и небезуспешная, надо сказать. Вы очень успешно конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела», – сказал Владимир Путин. Президент РФ также отметил, что решение относительно граждан, об освобождении которых просит Медведчук, довольно непростое, добавив, что переговоры об обмене уже «на стадии финализации».

«В ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», – отметил Владимир Путин.