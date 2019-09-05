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«Украинские власти рискуют наступить на те же грабли, что и предыдущая власть», – так Владимир Путин оценил действия новой украинской власти в отношении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом президент России заявил на международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, особо подчеркнул, что именно Виктор Медведчук играет важную роль в переговорном процессе: «Знаю, что он особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в Российской Федерации», – прокомментировал президент РФ, и подтвердил, что в переговорах по обмену стороны уже подошли к финальному этапу.

 Владимир Путин также отметил, что для сегодняшней украинской власти было бы большой ошибкой мешать оппозиции реализовывать ее конституционные права. «Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции – то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, а это так и есть, «Оппозиционная платформа – За жизнь» – ето парламентская оппозиция, имеющая за собой доверие значительного количества избирателей, что подтверждено в ходе демократических выборов и голосования», – заявил Путин, подчеркивая, что оппозиция работает в рамках Конституции Украины и действующего законодательства.

Напомним, подводя итоги первых 100 дней своего президентства, Владимир Зеленский анонсировал громкие дела в отношении «Оппозиционной платформы – За жизнь».
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