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5 сентября на полях международного Восточного экономического форума во Владивостоке президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что переговоры с официальными властями Украины подходят к завершению.

Владимир Путин, лично подчеркнул роль Виктора Медведчука в переговорном процессе, отметив, что в ближайшее время станет известен результат переговоров: «Я знаю, что он (В. Медведчук. – Ред.) особенно переживает за несколько фигурантов, которые находятся в местах лишения свободы в РФ. И нам достаточно сложно было принимать решение. Вот в отношении этих конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Так что я думаю, в ближайшее время это станет известно».

Владимир Путин заявил, что этот обмен будет «достаточно крупным и масштабным», а также что он станет хорошим шагом в сторону нормализации сложившейся ситуации.

Кроме того, президент Российской Федерации выразил надежду, что отношения между Россией и Украиной нормализуются: «Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет, будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил. А что касается ближайшей перспективы, это в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства».

Напомним, Виктор Медведчук, занимается обменами с декабря 2014 года, за это время при его участии удалось вернуть домой, в семьи 489 человек.

Как известно, 30 августа народные депутаты Верховной Рады Украины Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, в «Лефортово», где проведали Николая Карпюка и Станислава Клыха.
ForUm

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